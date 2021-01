Estadão diz que Bolsonaro "é parasita das iniciativas alheias"

247 - Em editorial neste domingo (24), o jornal Estado de S. Paulo, apoiador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, afirmou que Jair Bolsonaro "é parasita das iniciativas alheias", que capitaliza conquistas de terceiros como se fossem suas e de seu governo.

O Estadão lista, por exemplo, a Reforma da Previdência, "que ele sabotou em vez de apoiar, e uma vez aprovada tratou de, cinicamente, relacioná-la entre as conquistas de seu governo". Outro exemplo dado é o auxílio emergencial: "se dependesse do presidente, seria de apenas R$ 200, mas, quando o Congresso elevou para R$ 500, Bolsonaro, como se estivesse a jogar truco, mandou subir para R$ 600, só para ter os louros do tão necessário socorro". Não foi diferente com as vacinas contra Covid-19 hoje espalhadas pelo país, lembra o jornal. "Depois de ter sistematicamente levantado suspeitas sobre os imunizantes, de ter feito campanha para que os brasileiros tomassem elixires mágicos sem qualquer eficácia e de ter mantido no Ministério da Saúde um almoxarife que não foi competente nem sequer para planejar a compra de agulhas e seringas, Bolsonaro agora reivindica como a 'vacina do Brasil' a que foi produzida por iniciativa exclusiva do governo de São Paulo".

No texto, o jornal pede o impeachment de Bolsonaro como saída para recuperar "a sanidade da Presidência da República". Agora é o momento de cuidar, de votar as profundas reformas de que o País desesperadamente necessita e, não menos importante, de restabelecer a sanidade da Presidência da República, usando para isso as ferramentas legítimas que a Constituição oferece. Isso é combater o bom combate".

O conhecimento liberta. Saiba mais