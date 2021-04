Estadão não aceita a volta de Lula e agora ataca o Supremo Tribunal Federal

Editorial deste domingo fala em "Supremo trôpego", depois da decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula edit

247 – A anulação dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha sendo defendida pelos maiores juristas do Brasil e do mundo, não foi digerida pelo jornal Estado de S. Paulo, que está em crise econômica há mais de uma década e é mantido pelo sistema financeiro. O editorial deste domingo ataca o Supremo Tribunal Federal, assim como tem sido feito por bolsonaristas radicais.

"A dificultar a confiança da população na Justiça, o plenário do STF entendeu que a 13.ª Vara da Justiça Federal de Curitiba não é competente para julgar as ações penais envolvendo o ex-presidente Lula, mas ainda não sabe qual é o foro competente: se é a Justiça Federal do Distrito Federal ou a de São Paulo", aponta o texto. "É simplesmente impossível que o Judiciário consiga, com esse modo de atuar, exercer sua função de pacificar os conflitos sociais."

