Ezra Miller, ator que interpreta Barry Allen em “The Flash”, aparece enforcando fã em vídeo

O homem responsável pela gravação afirmou que a fã desafiou Ezra Miller, ator que interpreta "Barry Allen" no filme "The Flash", antes de ser enforcada

247 - O ator Ezra Miller, de 27 anos, que interpretou Barry Allen no filme “The Flash”, apareceu em vídeo enforcando uma fã. A assessoria da celebridade não confirmou a veracidade do material, mas a cena ganhou o primeiro lugar dentro dos assuntos mais comentados no Twitter. A informação é da Folha de São Paulo.

A pessoa responsável pela gravação do vídeo afirmou que se tratava de uma encenação para as câmeras, e que uma fã desafiou Ezra Miller para uma luta.

"Você queria lutar?", diz Ezra no vídeo, segundos após enforcar e derrubar a fã. O homem que estava filmando reagiu de forma bastante surpresa, expressando "Uau. Cara, cara...”

