Fábio Assunção relata que visitou Guilherme de Pádua na prisão e que ex-ator fez confissão

247 - O documentário Pacto Brutal, que conta a história do assassinato de Daniella Perez (1970-1992), lançado nesta quinta-feira (21), pela HBO Max, apresentou muitas revelações, até então desconhecidas do grande pública. Uma delas é que Fábio Assunção visitou o assassino Guilherme de Pádua logo depois da prisão e ouviu da boca dele a confissão do crime, segundo o próprio ator confirmou na série. A reportagem é do portal Na Telinha.

Fábio Assunção explicou que teve a oportunidade de falar com o criminoso logo após a prisão em flagrante ter sido decretada, ainda durante o velório da filha de Glória Perez. O ator era par romântico de Daniella na novela De Corpo e Alma (1992) e, consequentemente, rival de Bira, vivido por Guilherme de Pádua.

"Quando eu acordei eu fui à delegacia e falei com o delegado e perguntei: 'você tem certeza?' e ele respondeu: 'ele confessou, você quer falar com ele?', disse Fábio durante seu depoimento para o documentário. Ele fez a revelação durante o segundo episódio da série, o último liberado nesta quinta-feira pela HBO Max, que ainda não disponibilizou todo o conteúdo para o público.

Ainda no documentário, Fabio Assunção, contou como foi o encontro com o assassino de Daniella Perez dentro da prisão. "Eu entrei na cela, eu tava incrédulo. tinham duas camas de solteiro, ele tava do lado de lá na ponta, eu sentei na outra e ele olhou pra mim e falou: 'eu acabei com a minha vida'", narrou o ator, que se tornaria um dos grandes nomes das novelas brasileiras e está escalado para Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro, para o Globoplay e que tem previsão de estreia para novembro.

O ator confirmou que ficou chocado com a declaração de Guilherme de Pádua. "Veja você a coisa egoica, ele tirou a vida de uma pessoa e ele acha que acabou com a vida dele", lembrou emocionado ao se referir ao fim trágico de Daniella Perez.

