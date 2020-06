Felipe Neto diz que Bolsonaro se prostituiu para evitar impeachment

O youtuber Felipe Neto condenou mais uma ação de Jair Bolsonaro, que agora compra o apoio de parlamentares do centrão para evitar sua queda. “Cria ministério para nomear deputado do Centrão, prostituindo-se por votos anti-impeachment”, denunciou ele edit

247 - O youtuber Felipe Neto condenou nesta quinta-feira(11) mais uma ação de Jair Bolsonaro, que agora compra o apoio de parlamentares do centrão para evitar sua queda. “Cria ministério para nomear deputado do Centrão, prostituindo-se por votos anti-impeachment”, denunciou ele.

“Bolsonaro prometeu acabar com a velha política e com o 'establishment'. Resultado: Cria ministério para nomear deputado do Centrão, prostituindo-se por votos anti-impeachment. O ministro é genro do Sílvio Santos, vai controlar concessões de rádio e TV, SENDO QUE ELE TEM UMA!”, ressaltou o youtuber.

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-aliado de Bolsonaro, também denunciou as contradições do ocupante do Planalto, que chegou a xingar Gilberto Kassab (vídeo abaixo) e agora entrega ao PSD à pasta da comunicação.





