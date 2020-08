Felipe Neto vai à Globo News e critica de maneira contundente a Globo e a CNN (VÍDEO)

247 - Felipe Neto concedeu entrevista ao canal GloboNews, da Rede Globo, na noite deste domingo (2) e fez uma crítica contundente ao próprio canal, silenciando os jornalistas no estúdio. Felipe Neto criticou o canal por ajudar a "validar" a posição de "negacionistas da pandemia e negacionistas da necessidade de isolamento social". Ele se referiu especificamente ao deputado Osmar Terra (MDB-RS),"uma pessoa que já veio aqui na GloboNews, inclusive, que eu critiquei abertamente por ter sido convidada e que aparece também em outros canais o tempo inteiro", lamentou. "Toda semana ele fala que a próxima semana é o fim constatado da pandemia. Ele está falando isso desde março. Falou que iam morrer mil pessoas e continua até hoje arrotando que está certo em relação à pandemia".

Ele foi ainda mais duro com a CNN Brasil, concorrente da GloboNews. A jornalista Cristiana Lôbo perguntou se ele se sentaria para discutir o projeto das fake news, que está sendo debatido no Congresso, com blogueiros que defendem o governo Bolsonaro. "Eu não me sentaria da mesma forma que eu não aceito aparecer na CNN Brasil pela mesma razão", disse. Prosseguiu Felipe: "A gente está vivendo hoje no Brasil um momento de validação do negacionismo, a validação do obscurantismo, a validação de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública. E que de repente saíram dos esgotos, como ratos pela cidade, de uma forma tão violenta e grotesca, que saíram contaminando todo mundo."

Assista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.