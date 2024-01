Fepal propõe investigação sobre a ligação entre a Globo e o lobby sionista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A polêmica em torno do apoio da Rede Globo ao que é chamado de "genocídio palestino" na Faixa de Gaza tem ganhado destaque nas redes sociais e chamado a atenção da Federação Árabe Palestina (Fepal). A entidade acusa a emissora brasileira de desumanizar os palestinos, propagar a guerra, disseminar desinformação e, de maneira mais incisiva, de estar a serviço do lobby sionista. A Fepal questiona a concessão pública da Globo e levanta a necessidade de uma investigação sobre a relação da emissora com interesses políticos ligados a Israel.

O texto da Fepal faz um paralelo com eventos históricos, como o genocídio em Ruanda em 1994, onde a mídia teve um papel crucial na preparação e "legitimação" do massacre de mais de 1 milhão de tutsis. A menção ao Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que condenou figuras importantes da mídia local por incitação ao genocídio, destaca a responsabilidade que a imprensa pode ter em eventos tão trágicos.

continua após o anúncio

A pergunta sobre quem deveria investigar essa ligação levanta questões importantes sobre a autonomia da mídia e sua relação com interesses políticos e geopolíticos internacionais. A chamada para que os editores e executivos do Grupo Globo prestem esclarecimentos também destaca a importância da responsabilidade da mídia perante a sociedade. A concessão pública da Globo, mencionada no texto da Fepal, é um elemento sensível, já que a emissora opera em regime de concessão do Estado brasileiro. Isso implica que a Globo deve servir ao interesse público e não a interesses privados. Confira o post da Fepal:

A Globo e o genocídio palestino.



Você já sabe que a Globo apoia o genocídio palestino. Com concessão pública.



No genocídio em Ruanda (1994), a mídia executou um papel fundamental para preparar o terreno e "legitimar" a execução de mais de 1 milhão de tutsis.



Em 2003, o… pic.twitter.com/yLgNfRnJFG continua após o anúncio January 17, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: