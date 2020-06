Financial Times faz campanha otimista para estimular economia capitalista

Apesar de o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ter ultrapassado os 10 milhões no mundo neste fim de semana, o jornal de negócios e finanças oferece visão otimista, pensando na recuperação do capitalismo em crise edit

247 - Durante o fim de semana, o Financial Times deu destaque ao texto "Saúde o amanhecer de uma recuperação em V", ou seja, o retorno rápido ao quadro econômico anterior à pandemia. E deu chamada também à matéria que anuncia que "a vida normal volta em breve".

Um dos colunistas do jornal financeiro refere-se a "outra maneira de olhar" para as praias lotadas nos Estados Unidos e no Reino Unido, além do risco de espalharem ainda mais o vírus. Essa outra maneira é ver as praias como "sinal da demanda reprimida" que levará à recuperação em V, ao menos "no mundo desenvolvido".

A explicação do jornal para a suposta demanda reprimida é "o apoio fiscal e monetário impressionante" —e agora, diferente de 2008, "o dinheiro está indo para empresas não financeiras e para domicílios", para consumidores ansiosos para gastar. De quebra, o jornal elogia Trump.

