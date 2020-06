Florestan: militares são pagos por nós para nos proteger, não para nos ameaçar

O jornalista Florestan Fernandes Jr. cobrou que os militares, como funcionários públicos que são, defendam o interesse nacional, e não o interesse da corporação. "Eles são pagos com o nosso dinheiro. Vou falar agora como a direita falava com relação aos governos progressistas: 'estão sendo pagos com o nosso dinheiro'. Eu estou cobrando aqui! Eles são pagos com o nosso dinheiro para defender o nosso País", disse. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. falou à TV 247 sobre a ameaça que representam hoje os militares no Brasil. Ele cobrou que as Forças Armadas façam seu papel de proteger a nação e lembrou que este setor é pago com dinheiro público e que, portanto, devem defender os interesses públicos.

"A questão toda que deixa a gente preocupado e triste é que esses militares são pagos pelo imposto que os trabalhadores, as pessoas que trabalham nesse País dão ao Estado, ou seja, eles são funcionários públicos, deveriam defender os interesses públicos, e não os interesses pessoais deles, da corporação e da família, é disso que se trata. Eles são pagos com o nosso dinheiro. Vou falar agora como a direita falava com relação aos governos progressistas: 'estão sendo pagos com o nosso dinheiro'. Eu estou cobrando aqui! Eles são pagos com o nosso dinheiro para defender o nosso País de ameaça externa, não para se transformarem em uma ameaça contra a população. Eu não sei como eles chegaram a isso, mas é incrível imaginar que Hitler e Mussolini morreram, mas o fascismo e o nazismo, como ideologia, não morreram, estão vivíssimos, estão aqui dentro do nosso País", falou.

