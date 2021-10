Folha normaliza offshore de Guedes, em editorial

O jornal destacou a versão do ministro Paulo Guedes sobre a conta offshore aberta nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe edit

247 - Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo aliviou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação à conta offshore aberta pelo titular da pasta nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe.

Logo no quarto parágrafo do texto, o jornal destaca a versão do ministro. "Guedes afirmou que a situação de seu patrimônio no exterior cumpre os requisitos legais — foram declaradas às autoridades. Disse, ademais, que seus recursos em geral estão sob administração de gestores independentes, o que atende a questões éticas", afirma o jornal.

"O episódio será mais proveitoso, de todo modo, se suscitar debate sobre procedimentos mais transparentes a serem cobrados das autoridades que ocupam cargos elevados da administração pública", diz.

De acordo com o jornal, "o caso provoca tumulto porque o titular da Economia está enfraquecido e ainda mais fraco se torna por causa do alvoroço". "Sua demora em esclarecer suas transações e seu comportamento habitual, de bazófia e bravatas destemperadas, também não o favorece", continua.

