Folha, que apoiou o golpe, vê "terra arrasada" no meio ambiente

247 - Um dos jornais que encabeçaram a campanha golpista para destituir o PT e colocar Jair Bolsonaro no poder, a Folha de S.Paulo publicou editorial nesta quarta-feira, 30, onde afirma haver uma política de “terra arrasada” do governo federal no meio ambiente.

“Não se pode alegar surpresa diante da sanha destruidora do governo Jair Bolsonaro em áreas naturais e rurais do país. Trata-se quase de compromisso de campanha”, afirma a Folha.

O artigo denuncia que “Bolsonaro investe contra políticas de preservação ambiental escorado na doutrina ultrapassada de que a regulação impede o desenvolvimento econômico”.

O texto ainda ressalta várias críticas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi chamado de “sabotador”: “Não extinguiu o Ministério do Meio Ambiente, como pretendia, mas acabou por entregá-lo a um sabotador”.

“Ricardo Salles, mantido no cargo, ao que parece, por pirraça do presidente, realiza a missão de implodir a pasta com a empáfia dos que não conhecem limites. De mais grave, manietou o Ibama, principal órgão de controle capaz de estancar o desmatamento - e responsável, no passado, pela aplicação de multa a Bolsonaro por pesca ilegal”.

Ainda se denuncia a redução do orçamento para o órgão ambiental e a devastação da Amazônia.

A Folha, que se uniu aos latifundiários para derrubar o PT, também afirma que “a condição de pária internacional se agrava com a recusa presidencial em implementar políticas fundiárias. Não houve terra indígena identificada, declarada ou homologada; os recursos para reconhecimento e indenização de territórios quilombolas praticamente foram eliminados”.

“São direitos e obrigações constitucionais que Bolsonaro teima em descumprir à vista do mundo todo, começando pelos brasileiros”, conclui o artigo, que mostra a insatisfação de setores golpistas com o governo do fascista.

