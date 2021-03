Folha se assusta com a força de Lula e pede pressa nos demais julgamentos contra o ex-presidente

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou certo temor com a força política de Lula, ao defender pressa nos demais processos que correm contra ele.

"Os casos em que juízes e procuradores tenham agido contra a lei devem obviamente ser anulados, uma exigência básica do Estado de Direito. Mas é preciso cuidado para não transformar os reparos necessários no célebre plano do ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) —'estancar essa sangria', 'com o Supremo, com tudo'”, escreveu o jornal, em editorial .

"Quanto a Lula, todas as instâncias da Justiça farão bem em dar celeridade às decisões que envolvem um candidato em potencial à Presidência que é réu em oito processos, incluindo os dois resultantes em condenações ora anuladas", finalizou o editorialista.

