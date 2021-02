Folha sugere que ameaça de militares ao STF abriu precedente perigoso

"Mais perturbador é saber que integrantes da atual cúpula da República participaram da discussão sobre tal nota na qualidade de membros do Alto-Comando do Exército", diz o jornal Folha de S.Paulo, após as declarações do ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas sobre a pressão do próprio militar para o Judiciário não deixar o ex-presidente Lula solto, em 2018 edit