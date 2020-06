Folha vê Weintraub como "jagunço do bolsonarismo" e pede sua demissão

"Jagunço do bolsonarismo e prócer do golpismo, envergonha a democracia e a pasta", aponta o jornal edit

247 – "Não há mais a menor condição de Abraham Weintraub continuar ministro de Estado do Brasil. Esse jagunço do bolsonarismo, que parece ter a ambição de superar o chefe nos modos e nos métodos, envergonha a democracia nacional e seguirá arruinando o futuro de uma geração de jovens enquanto estiver no Ministério da Educação", aponta o jornal Folha de S. Paulo.

"Se não for demitido pelo presidente Jair Bolsonaro —que o faria não por convicção, mas por mero instinto de sobrevivência—, Weintraub precisa ser processado por crime de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal", diz ainda o texto.

Ontem, o senador Randolfe Rodrigues pediu sua prisão .

