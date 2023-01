Folha volta a atacar Paulo Pimenta em razão do evento ocorrido com Bolsonaro em Juiz de Fora

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo voltou a atacar o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, em razão do evento ocorrido com Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018. "Pimenta foi um dos adeptos da teoria conspiratória que questiona a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora (MG). Em diversas postagens em redes sociais, o novo titular da Secom referiu-se ao atentado como 'fakeada' e escreveu a palavra facada entre aspas. Também compartilhou textos relativos a um documentário produzido no ano passado por um site pró-Lula que coloca em dúvida a ocorrência da agressão", aponta reportagem publicada nesta quarta-feira.

O texto da Folha também destaca o compromisso assumido por Pimenta de combater a desinformação. "A desinformação mata e não queremos nunca mais repetir esse tormento", disse, referindo-se ao impacto das fake news durante a pandemia. Pimenta também afirmou que fará um "um trabalho permanente de combate a fake news e desinformação". "A boa informação é vital para nossa sociedade", completou.

No documentário "Bolsonaro e Adélio: uma fakeada no coração do Brasil" , o jornalista Joaquim de Carvalho não nega que Bolsonaro tenha sofrido uma facada na cidade de Juiz de Fora, mas contesta de forma jornalística e responsável, a partir de vários depoimentos coletados, a narrativa oficial sobre o caso e diz que a hipótese de um autoatentado não foi devidamente investigada pela Polícia Federal. As descobertas de Joaquim de Carvalho foram elogiadas por jornalistas profissionais sérios, como o prestigiado repórter José Nêumanne , em coluna publicada no jornal Estado de S. Paulo, na época. "O jornalista Joaquim de Carvalho divulgou no site 247, em que assina uma coluna, um documentário meticuloso, no qual levanta dúvidas consistentes sobre a facada de que o candidato eleito em 2018 se diz vítima por um ex-militante do PSOL em comício em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018, durante a campanha", escreveu Nêumanne.

Há poucos dias, o jornalista Joaquim de Carvalho realizou a primeira entrevista com a irmã de Adélio Bispo de Oliveira, Maria das Graças Ramos de Oliveira, logo após a visita que ele fez ao irmão. Na entrevista, que já conta com mais de 1 milhão de visualizações, ela afirma que ainda há muita coisa para se revelar sobre o caso. Confira:

