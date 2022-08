Gaspari: Defesa não faz o seu serviço e reclama

Elio Gaspari comenta sobre o pedido do Ministério da Defesa, que pediu acesso “urgentíssimo” aos códigos-fontes dos sistemas eleitorais já tendo disponibilização desde outubro edit

247 - O colunista Elio Gaspari, da Folha de S.Paulo , destacou em novo artigo que o Ministério da Defesa, chefiado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, reclama das urnas eletrônicas, mas não faz seu serviço.

Nogueira expediu um ofício "urgentíssimo" ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo "a disponibilização dos códigos-fontes dos sistemas eleitorais" para serem examinados por oficiais das Forças Armadas – como foi acordado –, mas já havia tido acesso autorizado pelo então presidente da TSE, Luís Roberto Barroso, desde outubro do ano passado.

“Era a Defesa que estava atrasada, como o candidato do exame do Enem que tomou o ônibus errado e corre para fazer a prova”, escreve Gaspari. “A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal também receberam o ofício do TSE de 2021 e fizeram seus serviços”, explica.

“A urgentíssima preocupação do general Paulo Sérgio Nogueira foi mais uma de suas manifestações encrencando com o sistema eletrônico de coleta e totalização dos resultados eleitorais”, destacou.

“Em abril, quando o ministro Barroso queixou-se das dúvidas levantadas por oficiais sobre o sistema eletrônico de coleta e totalização dos votos, o general viu na cena uma atitude ‘irresponsável’ e ‘ofensa grave’. Barroso poderia ter ficado calado, mas não havia ofensa em suas palavras, nem ele é um ‘irresponsável’”, explicou o colunista.

