Gaspari volta a tratar Lemann, Telles e Sicupira como vítimas da fraude das Americanas – e não como os vilões da história

247 – Os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, protagonistas da maior fraude corporativa da história do Brasil, no caso Americanas, aparentemente montaram uma operação de relações públicas para salvar sua reputação. Neste domingo, o colunista Elio Gaspari, publica artigo na Folha e no Globo, em que trata o trio caloteiro como vítima da fraude – e não como os vilões da história.

"Depois de examinar as contas da rede varejista Americanas, os três grandes acionistas da empresa dispuseram-se a colocar R$ 7 bilhões no negócio. Os credores acharam pouco. (Dias antes a oferta estava em R$ 6 bilhões.) Bilhão para cá, bilhão para lá, é provável que a Americanas sobreviva, encolhendo. Ela sairia do mercado de vendas eletrônicas e voltaria a ser uma simples rede de lojas, onde o freguês entra, pega a mercadoria, paga e vai embora", escreve o colunista.

"A Americanas foi depenada numa fraude duradoura. As investigações dirão quem sabia o quê e quem levou quanto. O mercado sempre soube que a Americanas espremia os fornecedores espichando por meses os pagamentos. Até agora, os números mostram o seguinte: Nos últimos dez anos, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, os grandes acionistas, receberam R$ 500 milhões em dividendos e investiram R$ 1,5 bilhão sob a forma de aumentos de capital. Nenhum dos três vendeu ações da Americanas", acrescenta, como se os bilionários não tivessem se beneficiado da fraude.

Assim como Gaspari, outro jornalista, Ancelmo Gois, embarcou na mesma canoa, e foi duramente criticado por Luis Nassif:

Pegam o período pré crise e contam como investimento a compra de ações que se valorizavam. Prezado Ancelmo, o período a ser analisado é de 2019 a 2022, quando arquitetaram o golpe. pic.twitter.com/d2PD4hJKPI February 18, 2023





