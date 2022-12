George Marques: 'Bolsonaro fugiu e deixou ao relento apoiadores de um golpe'

Apoie o 247

247 - O jornalsita George Marques criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (28) por conta do estímulo a um golpe de Estado e da falta de crescimento socioeconômico do Brasil.

"Bolsonaro não viajou para os EUA, saiu fugido e deixou ao relento apoiadores com pedido de golpe na mão. Brochou. É o fim de um roteiro previsível de um presidente que abandonou outros aliados nesses 4 anos de desgoverno. Fora o legado de destruição do país para Lula resolver", disse Marques no Twitter.

O atual ocupante do Planalto viajou para os Estados Unidos, onde vai passar o Ano Novo em uma moradia do ex-presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano).

A palavra "brochou", citada pelo jornalista, foi também uma crítica de forma irônica ao gestor de Bolsonaro, que, no bicentenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 2022, pediu para o público gritar "imbrochável!", numa referência ao desempenho dele no sexo (veja no vídeo postado pelo jornalista Bernardo Mello Franco).

Aparentemente o extremista ainda não concretizou hoje a fuga, informa a CNN. Convenhamos que ninguém em sã consciência sentirá falta. Há um questionamento jurídico a ser feito: um presidente pode fugir do país desta forma sem concretizar a passagem de bastão presidencial? December 28, 2022

Momento Zorra Total no comício da Esplanada. Bolsonaro beija a primeira-dama e inicia um coro para si mesmo: “Imbrochável! Imbrochável! Imbrochável!” #OGlobonasEleicoes pic.twitter.com/MAY4MyNWbQ September 7, 2022

Contexto

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe. No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Críticas ao Judiciário são uma das propostas o estrategista norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou fazer partidos de direita chegarem ao poder nos Estados Unidos e em outros países na última década. Em janeiro de 2021, quando Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Bannon, ex-estrategista de Trump, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

Veja mais reações a Jair Bolsonaro:

Passaram 4 anos dizendo que o comunismo ia causar caos e que armas protegiam a população.



O que estamos vendo acontecer?



Bolsonaristas com bombas e armas planejando um golpe e preparando atentados contra inocentes.



O lema da extrema-direita: “Acuse-os do que você faz” — Rafael Parente (@Rafael_Parente) December 28, 2022

Comentaristas que estão em Miami fomentando golpe e ódio também são culpados pela tentativa de ataque terrorista em Brasília. Assim como quem empresta seus microfones para essa gente. — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 25, 2022

A jovem pan tá tão desesperado que lançou um editorial comunicando que não é a favor de golpe de estado — Biazita gomes (@biazitagomes) December 28, 2022

