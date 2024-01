Gleisi aponta o histórico golpista e de subserviência aos interesses internacionais da mídia brasileira

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais criticar a cobertura negativa da imprensa corporativa sobre a retomada dos investimentos estratégicos na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.

A imprensa corporativa se uniu nos últimos dias para fazer uma campanha coordenada contra a retomada da refinaria, proferindo em editoriais e comentários ataques ao presidente Lula.

Gleisi lembrou do histórico de campanhas da imprensa corporativa contra o desenvolvimento da economia brasileira. Os mesmos veículos que hoje atacam Lula se opuseram às reformas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas, João Goulart e dos governos do PT, apoiando a entrega dos ativos nacionais para o capital financeiro internacional, disse Gleisi em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

Ela também afirmou que a imprensa corporativa não irá conseguir impedir o presidente Lula de cumprir sua promessa de reconstruir o Brasil. "É uma longa trajetória de entreguismo e subserviência a interesses estrangeiros. É o que explica seus editoriais raivosos. Mas não se iludam: Lula foi eleito para governar e reconstruir o país. E é isso que ele está fazendo", escreveu.

O que têm em comum a @folha, @JornalOGlobo e @Estadao, além dos editoriais uníssonos, desde sexta-feira, ofendendo @LulaOficial pela retomada da refinaria Abreu e Lima, que vai acabar com a dependência brasileira de importação de combustíveis:

- Os três fizeram campanha contra a Lei do Petróleo, de Getúlio Vargas, que criou a Petrobrás e o monopólio estatal, em 1953.

- Os três fizeram campanha pela deposição de Getúlio em 54.

- Fizeram oposição a João Goulart, que criou a Eletrobrás, regulou a remessa de lucros para o exterior e fez o decreto da reforma agrária.

- Apoiaram o golpe de 1964 e defenderam a ditadura até onde isso lhes foi possível.

- Defenderam e aplaudiram todas as privatizações danosas ao país: CSN, Vale, BR Distribuidora, Gasodutos, Eletrobrás.

- Apostaram contra o pré-sal, dizendo que não tínhamos capacidade de explorar.

- Depois, defenderam e aplaudiram a entrega das nossas grandes reservas a petroleiras estrangeiras.

- Apoiaram e foram cúmplices de Sergio Moro, que destruiu a indústria brasileira de engenharia, óleo e gás.

- Apoiaram o golpe contra a presidenta Dilma e o desmonte da Petrobrás nos governos do golpe e de Bolsonaro.

- Festejaram a dolarização dos preços de combustíveis e a redução a Petrobrás a mera exploradora de petróleo.

É uma longa trajetória de entreguismo e subserviência a interesses estrangeiros. É o que explica seus editoriais raivosos. Mas não se iludam: Lula foi eleito para governar e reconstruir o país. E é isso que ele está fazendo.

