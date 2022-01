Glenn Greenwald diz que esquerda nos Estados Unidos está obcecada em silenciar adversários e defende Joe Rogan

Apoie o 247

247 – O jornalista Glenn Greenwald, que fundou o Intercept, criticou, em sua newsletter, o que chamou de obsessão da esquerda estadunidense em calar seus adversários. "Os liberais americanos estão obcecados em encontrar maneiras de silenciar e censurar seus adversários. Toda semana, se não todos os dias, eles têm novos alvos que querem ver banidos das plataformas, silenciados e impedidos de falar ou ser ouvidos (por 'liberais', quero dizer o termo de auto-descrição usado pela ala dominante do o Partido Democrata)", escreveu.

"Durante anos, sua tática de censura preferida foi expandir e distorcer o conceito de 'discurso de ódio' para significar 'pontos de vista que nos deixam desconfortáveis' e, em seguida, exigir que tais pontos de vista 'odiosos' fossem proibidos com base nisso. Por essa razão, agora é comum ouvir os democratas afirmarem, falsamente, que a garantia de liberdade de expressão da Primeira Emenda não protege o 'discurso de ódio' nesta categoria sem ser culpado de censura", prosseguiu,

"Ao lado do analfabetismo constitucional, a estrutura do 'discurso de ódio' para justificar a censura agora é insuficiente porque os liberais estão ansiosos para silenciar uma gama muito mais ampla de vozes do que aquelas que podem acusar de forma crível de serem odiosas. É por isso que a mais nova e mais popular estrutura de censura é alegar que seus alvos são culpados de espalhar 'desinformação'", pontuou.

"Quando os meios de comunicação favoritos dos liberais, da CNN e NBC ao The New York Times e The Atlantic, passam quatro anos divulgando uma história fabricada sobre a Rússia após a outra – desde o Kremlin invadindo o sistema de aquecimento de Vermont e a chantagem sexual de Putin sobre Trump até recompensas no cabeças de soldados dos EUA no Afeganistão, o arquivo de e-mail de Biden sendo 'desinformação russa' e uma arma mágica e misteriosa que fere cérebros americanos com ruídos de grilo – nada disso é 'desinformação' que requer banimento. Nem são falsas as alegações de que a origem do COVID provou ser zoonótica em vez de um vazamento de laboratório, a afirmação amplamente exagerada de que as vacinas impedem a transmissão do COVID ou que Julian Assange roubou documentos classificados e causou a morte de pessoas. Os veículos corporativos amados pelos liberais são livres para divulgar falsidades sérias sem serem considerados culpados de desinformação e, por causa disso, o fazem rotineiramente, colocando o dedo na ferida.

"A campanha para pressionar o Spotify a remover Joe Rogan de sua plataforma é talvez o episódio mais ilustrativo da dinâmica em jogo e do desespero dos liberais para banir qualquer pessoa desafinada. Era apenas uma questão de tempo até que esse esforço realmente se fortalecesse. Rogan simplesmente se tornou muito influente, com uma audiência muito grande de jovens, para o establishment liberal tolerar que ele continue agindo. Esforços anteriores para coagir, persuadir ou manipular Rogan para entrar na linha foram fracassos abjetos. Logo após o The Wall Street Journal informar em setembro de 2020 que os funcionários do Spotify estavam se organizando para exigir que alguns dos programas de Rogan fossem removidos da plataforma, Rogan convidou Alex Jones para seu programa: uma declaração bastante forte de que ele não estava disposto a obedecer decretos sobre quem ele poderia entrevistar ou o que ele poderia dizer", escreveu Glenn.

"Na terça-feira, o músico Neil Young exigiu que o Spotify removesse Rogan de sua plataforma ou deixasse de apresentar a música de Young, alegando que Rogan espalha desinformação sobre COVID. O Spotify previsivelmente ficou do lado de Rogan, seu podcaster mais popular em cujo programa eles investiram US$ 100 milhões, removendo a música de Young e mantendo Rogan. A pressão no Spotify se intensificou levemente na sexta-feira, quando a cantora Joni Mitchell emitiu uma demanda semelhante. Todos os tipos de liberais loucos por censura comemoraram esse esforço para remover Rogan, depois prometeram cancelar sua assinatura do Spotify em protesto contra a recusa do Spotify em capitular por enquanto; uma hashtag pedindo a exclusão do aplicativo do Spotify foi tendência por dias. Muitos pediram bizarramente que todos comprassem música da Apple; aparentemente, entregar seu dinheiro a uma das maiores e mais ricas corporações da história, repetidamente vinculada ao uso de trabalho escravo, é a versão liberal da justiça social subversiva", assinalou o jornalista.

"O objetivo dos liberais com essa tática é pegar qualquer plataforma desobediente e forçá-la a se alinhar ou puni-la encharcando-a com ataques tão negativos que ninguém que anseie por aceitação nos salões da Sociedade Liberal Decente correrá o risco de ser associado a ela", escreve Glenn.