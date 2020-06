Glenn Greenwald: o jornalismo brasileiro falhou na cobertura de Moro e da Lava Jato

"A grande imprensa no Brasil não fez seu papel completamente e perfeitamente", afirmou o jornalista Glenn Greenwald, responsável pela Vaza Jato, que desmascarou o ex-juiz Sergio Moro edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald, responsável pela Vaza Jato, série de reportagens que desmascararam o ex-juiz Sergio Moro, afirmou em debate no canal Grupo Prerrogativas que a imprensa brasileira errou na cobertura da Operação Lava Jato.

Greenwald ressaltou que mesmo com os diversos erros cometidos por Moro na condução da Lava Jato, sua imagem permaneceu como a do herói brasileiro. "Para mim, o episódio da Vaza Jato, mas também a história da Lava Jato, foi uma história sobre falhas políticas, falhas jurídicas, mas também foi sobre falhas jornalísticas, porque o fato de o Sergio Moro conseguir fazer tudo o que ele fez sem ser questionado, sem ser desafiado, não completamente, tinham pessoas e jornalistas o questionando e o desafiando, mas essa imagem [do Moro] conseguiu ser mantida por muito anos injustamente".

"A grande imprensa no Brasil não fez seu papel completamente e perfeitamente", concluiu.

