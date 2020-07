Globo abandona transmissão do Campeonato Carioca e acusa Flamengo de violar contrato

Revista Fórum - O Grupo Globo anunciou nesta quinta-feira (2) o rompimento do contrato de transmissão do Campeonato Carioca de Futebol com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) e com os clubes do estado. A decisão foi tomada após o Flamengo decidir transmitir um de seus jogos no YouTube, contrariando a cláusula de exclusividade do contrato com a federação.

“Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais Clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca – incluindo os três jogos de hoje que encerram a quinta rodada da Taça Rio e que seriam exibidos no Sportv e no Premiere”, afirmou a emissora em nota.

O Flamengo não fechou contrato de transmissão com a Globo por não concordar com os valores oferecidos, mas a emissora ainda detinha a exclusividade da transmissão. Na noite de quarta-feira (2), o clube exibiu a partida contra o Boavista na FlaTV, o que gerou rechaço da Globo. A diretoria usou uma MP publicada por Jair Bolsonaro para justificar a atitude.

