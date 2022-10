Globo acende alerta vermelho após ataque na Record

Apoie o 247

247 - Após a Record sofrer uma pane em seus sistemas digitais que teria sido motivada por um ataque hacker, a Globo fez um alerta aos jornalistas para que redobrassem os cuidados com e-mails de origem suspeita. Fontes do Notícias da TV confirmaram que a alta cúpula da equipe de Tecnologia da empresa disparou um comunicado para que as Redações ficassem em alerta. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A recomendação circulou neste sábado (8) pelo WhatsApp dos funcionários da Globo e da GloboNews, em textos e em áudio gravado por um dos responsáveis pela segurança digital da companhia. A orientação é não abrir "e-mails externos estranhos".

"Nossa infra possui diversas camadas de segurança, mas é sempre bom reforçar a importância da nossa atuação. Somos todos responsáveis por contribuir com a segurança da empresa. Peço a ajuda de todos para ficarmos atentos e, em caso de dúvida, acionarmos a equipe de Segurança da Informação", diz um trecho da mensagem.

No áudio, o especialista contextualiza o problema que aconteceu na Record durante a manhã. O Fala Brasil precisou sair do ar às 9h06 após os sistemas que viabilizam a exibição de reportagens saírem do ar --a emissora precisou colocar Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009) às pressas para tapar buraco.

A programação ao vivo só retornou ao meio-dia, com A Escola do Amor, programa da Igreja Universal do Reino de Deus.

