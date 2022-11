Globo afirma que Lula está testando a "paciência dos brasileiros que sabem fazer contas"

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo também publicou um duro editorial contra as primeiras falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre os rumos da economia. "Faltando seis semanas para a troca de poder em Brasília, tem sido decepcionante a reação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva às críticas. Animado pela vitória, ele tem preferido ouvir as vozes dos aduladores a encarar a realidade da bomba fiscal prestes a cair sobre o país. Ao comentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que amplia de forma irresponsável o gasto do governo a partir de 2023, Lula se saiu mais uma vez com um despropósito: 'Se eu falar isso, vai cair a Bolsa, o dólar vai aumentar? Paciência'”, escreve o editorialista.

"Paciência, o novo governo tem testado não apenas a dos mercados, mas a de todos os brasileiros que sabem fazer contas. Aumentar gastos sem amparo de receitas nem gestão do passivo levará a um ciclo bem conhecido no Brasil: aumento descontrolado do endividamento, juros elevados, dólar mais caro, inflação alta e menos crescimento econômico. Como sabe qualquer um que já tenha contraído dívidas, países que gastam sem limites têm mais dificuldades para rolar seus compromissos", aponta ainda o editorial.

