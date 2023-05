Globo é condenada a pagar indenização de R$ 15 mil por divulgar informação falsa no Bom Dia São Paulo

Emissora foi processada após acusar comerciante de atirar em motorista, mas ele comprovou à Justiça que não estava no local no momento do incidente edit

247 - A Justiça determinou que a Rede Globo pagasse cerca de R$ 15 mil a um comerciante que foi alvo de uma informação falsa no programa Bom Dia São Paulo em março de 2016. A reportagem afirmou que o comerciante havia atirado em um motorista que bateu com o carro em sua loja de pneus durante uma disputa de racha. No entanto, o comerciante provou à Justiça que nem mesmo estava no estabelecimento no momento dos fatos, mas sim jogando futebol com amigos.

De acordo com reportagem do Uol, o homem abriu um processo contra a emissora, alegando que a reportagem mentirosa prejudicou seu negócio, afastando seus clientes e deixando sua loja sempre vazia, além de causar a tristeza de ser apontado como captador. O advogado do comerciante afirmou à Justiça que o repórter não apurou a verdade dos fatos antes de fazer a denúncia.

A Rede Globo se defendeu argumentando que não identificou o comerciante nem a loja em questão, e que a informação sobre a autoria do tiro havia sido passada pelos pais do motorista. A emissora também alegou que atualizou posteriormente a reportagem, registrando que a vítima disse à polícia que o responsável pelo tiro era "um homem de bicicleta".

Apesar da defesa, a Rede Globo foi condenada em todas as instâncias e não pode mais voltar, uma vez que o processo transitou em julgado. A ordem de pagamento de R$ 15 mil foi dada pelo juiz Cláudio Salvetti D'Angelo no dia 3 de maio. A desembargadora Sílvia Espósito Martinez declarou na decisão que não há como negar a conduta da emissora, publicando informações falsas sobre o comerciante sem verificar a veracidade das informações iniciadas.

