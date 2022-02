Globo é denunciada de racismo nas gravações de 'Nos Tempos do Imperador'

A denúncia afirma que artistas negros da novela teriam sofrido diferença de tratamento no ambiente de trabalho em relação ao elenco formado por atores brancos edit

247 - O departamento de compliance da TV Globo recebeu uma denúncia de racismo praticado durante as gravações da novela de época "Nos Tempos do Imperador", informou a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. A novela termina nesta sexta-feira, 4.

A denúncia afirma que artistas negros da novela teriam sofrido diferença de tratamento no ambiente de trabalho em relação ao elenco formado por atores brancos, segundo a colunista.

Em resposta, a Globo diz que mantém um código de ética que proíbe qualquer forma de preconceito no ambiente de trabalho sob pena de desligamento da empresa, mas afirmou à coluna que não comenta questões relacionadas a investigações do compliance.

"Temos também uma ouvidoria para receber quaisquer relatos de violação ao código. Todos são apurados criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento, e as medidas necessárias são adotadas, com garantia de absoluto sigilo aos denunciantes e colaboradores sobre as apurações", diz a Globo.

A novela já foi criticada por “romantizar a escravidão” e apresentar erros factuais sobre o período retratado, o Brasil Império.

