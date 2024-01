Globo, Folha e Estadão atacam a Petrobrás para esconder o fracasso das privatizações, diz Lindbergh

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) é mais uma voz do campo governista a denunciar o esforço articulado da impensa corporativa em atacar as iniciativas do governo do presidente Lula para retomar o setor de petróleo após a destruição causada pela Lava Jato.

Anteriormente, o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, havia denunciado a articulação conjunta da mídia corporativa contra os projetos do governo.

continua após o anúncio

As postagens fazem referência aos editoriais dos jornais O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo dos últimos dias com ataques aos projetos do governo Lula para o desenvolvimento da economia nacional, que focam na retomada dos investimentos em refino do petróleo brasileiro e de fontes de energia renovável pela Petrobrás. Entre estes projetos, está a retomada dos investimentos estratégicos na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.

Segundo o parlamentar, as três publicações da mídia corporativa fazem um esforço 'proposital' para descredibilizar a Petrobrás, buscando 'tirar a atenção' do fracasso das privatizações que foram realizadas nos últimos anos no setor de petróleo e gás natural.

continua após o anúncio

"Não é surpresa quando lembramos que esses mesmos veículos de comunicação apoiavam a Lava Jato, Moro e Dallagnol, os maiores responsáveis pelo DESMONTE e DESMORALIZAÇÃO da Petrobrás! Eles são porta-vozes do grande capital e não representam as necessidades e vontades do povo brasileiro!", escreveu Lindbergh em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

O Ministro Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) foi certeiro nesta afirmação: existe um ARTICULAÇÃO da grande mídia de encontro aos interesses soberanos do Brasil materializados na Petrobrás!



A sincronia dos editorais do Estadão, Folha e O Globo são PROPOSITAIS na desqualificação da… https://t.co/DVbeDDN75S continua após o anúncio January 21, 2024

O Ministro Paulo Pimenta foi certeiro nesta afirmação: existe um ARTICULAÇÃO da grande mídia de encontro aos interesses soberanos do Brasil materializados na Petrobrás! A sincronia dos editorais do Estadão, Folha e O Globo são PROPOSITAIS na desqualificação da capacidade da Petrobrás em ser uma campeã em produção de óleo e gás! Além do mais, ao atacar a empresa essa grande mídia corporativa busca tirar a atenção dos fracassos explícitos das privatizações e minimizar o potencial de independência do Brasil em relação aos grandes oligopólios internacionais do ramo de energia. Não é surpresa quando lembramos que esses mesmos veículos de comunicação apoiavam a Lava Jato, Moro e Dallagnol, os maiores responsáveis pelo DESMONTE e DESMORALIZAÇÃO da Petrobrás! Eles são porta-vozes do grande capital e não representam as necessidades e vontades do povo brasileiro!

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: