Globo repercute o que vem sendo apontado por Joaquim de Carvalho sobre o evento de Juiz de Fora

247 - Coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo nesta sexta-feira (26) repercute as revelações que o jornalista Joaquim de Carvalho tem feito no Brasil 247 e na TV 247 acerca do evento de Juiz de Fora (MG) durante a campanha presidencial de 2018.

A reportagem confirma o que já havia sido noticiado por Joaquim de Carvalho: integrante da equipe de segurança que atuou em Juiz de Fora e que supostamente falhou foi promovido e colocado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL). >>> Escândalo da Abin pode ajudar a desvendar o que aconteceu em Juiz de Fora com Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito das investigações de um esquema de espionagem ilegal na Abin de Bolsonaro, afastou nesta quinta-feira (25) dois policiais federais que atuaram no evento de Juiz de Fora: Marcelo Bormevet e Luiz Felipe Barros Felix. A atuação de ambos foi detalhada em dois documentários feitos por Joaquim de Carvalho: "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil", disponível no catálogo da Claro TV, e “Fakeadas - Bolsonaro e a guerra contra o Brasil”, retirado do ar.

