Globo usa supostas declarações em off de diplomatas para atacar Lula e defender as posições de Israel em Gaza

247 – O jornal O Globo publicou extensa reportagem nesta segunda-feira para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defender o governo de Israel, que vem perpetrando um genocídio contra o povo palestino em Gaza. A reportagem do Globo foi elaborada a partir de supostas declarações "em off", no anonimato, de diplomatas.

"Em conversas informais, trocas de mensagens e-mails, diplomatas brasileiros disseram ter compartilhado com colegas uma opinião profundamente negativa sobre as declarações de Lula na Etiópia, no fim de semana passado. Para um país como o Brasil, que busca ser mediador de conflitos, ter tomado partido da maneira como o presidente fez foi, segundo os diplomatas ouvidos, 'um tiro no pé difícil de ser contornado'", diz o texto do Globo, que não aponta uma única fonte na reportagem.

