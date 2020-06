GloboNews é criticada nas redes por colocar sete jornalistas brancos para falar de racismo

O mesmo aconteceu com sua concorrente, a CNN Brasil, que colocou William Waack, demitido da Globo por racismo, para comentar os protestos do movimento negro nos EUA edit

Revista Fórum - O canal por assinatura GloboNews se tornou alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais, entre esta terça e quarta-feira (3), por conta da escolha dos jornalistas para falar das declarações racistas do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.

No programa Em Pauta, que conta com a participação repórteres e analistas de maneira remota, em diferentes partes do mundo, a discussão sobre os insultos feitos por Camargo à população negra foi feita por sete jornalistas brancos.

“A pauta é racismo no Brasil”, dizia a frase no GC da transmissão. A página Quebrando o Tabu ironizou: “Encontre o erro na foto”.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.