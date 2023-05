Google associa Lula a 'corrupção' em busca sobre rei Carlos III

Apoie o 247

247 — A associação do Google entre "Lula" e "corrupção" e "Bolsonaro" e "coração" em uma busca sobre a coroação do rei Charles gerou protestos nas redes sociais. O Google corrige automaticamente o termo "coroação" para "corrupção" quando a pesquisa é feita com as palavras "Lula" e "coroação".

O youtuber Felipe Neto criticou essa associação e questionou se o Google corrigirá ou explicará a situação.

"Se trata de um erro algorítmico, mas é inaceitável. 'Coroação' não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. Google dará explicações? Corrigirá? Sem o PL [das Fake News], não são obrigados a nada".

A coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo , também realizou uma pesquisa com as palavras "Bolsonaro" e "coroação", e o Google sugeriu "Bolsonaro coração" como alternativa. O Google disse em nota que está trabalhando para resolver o problema.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Reino Unido nesta sexta-feira (5) para acompanhar a cerimônia de coroação do rei Carlos III no sábado (6).

