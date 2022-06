Google Destaques fecha parceria com o Brasil 247 e chega a 100 veículos de comunicação apoiados no País

Apoie o 247

247 – O Google e o Brasil 247 agora são parceiros no programa Google Destaques, que remunera os veículos de comunicação pela produção de conteúdo jornalístico no Brasil. Com a nova rodada de acordos fechados pela plataforma digital, o Google atingiu 100 parceiros no País. "Chegar a 100 parceiros no Google Destaques é um marco importante nesse nosso esforço para dar mais alcance e capilaridade ao programa. Esperamos seguir apoiando ainda mais o desenvolvimento do jornalismo profissional no ambiente digital e a oferta de informação relevante para as pessoas", comenta Andrea Fornes, diretora de Parcerias de Produtos de Notícias para a América Latina na empresa. "O Google tem sido um parceiro fundamental tanto nas estratégias de monetização do Brasil 247, como da TV 247, por meio do Youtube. Além da publicidade, somos também parceiros na busca dos melhores modelos de assinatura. Com os Destaques, atingimos um novo estágio na parceria, que tem sido essencial para apoiar o nosso jornalismo e a nossa produção de conteúdo", reforça o jornalista Leonardo Attuch, editor responsável pelo Brasil 247 e pela TV 247. Leia, abaixo, o release de divulgação do Google sobre a nova etapa do Destaques:

SÃO PAULO, 01 DE JUNHO DE 2022 - Com foco na curadoria especializada, no apoio ao jornalismo profissional e em facilitar o acesso às notícias regionais, o Google Destaques, programa de licenciamento do Google que paga aos veículos jornalísticos por conteúdo selecionado, beneficiando empresas e leitores, está em expansão e atingiu em junho a marca de mais de 100 parceiros no Brasil.

"Chegar a 100 parceiros no Google Destaques é um marco importante nesse nosso esforço para dar mais alcance e capilaridade ao programa. Esperamos seguir apoiando ainda mais o desenvolvimento do jornalismo profissional no ambiente digital e a oferta de informação relevante para as pessoas", comenta Andrea Fornes, diretora de Parcerias de Produtos de Notícias para a América Latina no Google.

Com as parcerias firmadas com as empresas jornalísticas, os brasileiros agora podem ter acesso a notícias produzidas por jornais, sites, revistas e emissoras de rádio e televisão de 19 estados, além do Distrito Federal, por meio dos painéis do Destaques.

Colaborando para a disseminação de uma maior diversidade de vozes e histórias no jornalismo, além de visibilizar o que é produzido localmente, aumentando a relevância para os leitores de diferentes regiões e comunidades, mais de 90% dos veículos que fazem parte do Google Destaques representam noticiário local ou regional. No Brasil, é o caso de publicações como Jornal Meio Norte (PI), Diário de Canoas (RS), A Crítica (AM) e A Gazeta (ES).

No mundo todo, mais de 1.400 publicações já fazem parte do Google Destaques, também conhecido como Google News Showcase, em países como Alemanha, Argentina, Japão, Índia e Austrália.

O Brasil foi um dos pioneiros, ao lado da Alemanha, ingressando no programa em outubro de 2020. Hoje, o Google Destaques é o maior programa de financiamento ao jornalismo no país.

Como funciona o Google Destaques

O Destaques oferece aos leitores notícias com mais contexto e diferentes perspectivas sobre temas importantes do dia a dia, atraindo, ao mesmo tempo, um tráfego valioso para os sites das publicações. Ao clicar nos artigos para leitura, os leitores são levados aos sites dos veículos: atualmente, desse modo, geramos mais de 10 milhões de cliques por mês às publicações parceiras.

O Destaques está disponível para usuários que acessam o Google Notícias pelo navegador (news.google.com.br) no desktop ou dispositivos móveis, no aplicativo do Google Notícias (iOS e Android) e no Discover (disponível nos aplicativos Google ou na tela inicial à esquerda nos dispositivos Android).

O Destaques é diferente dos outros produtos porque funciona a partir das escolhas editoriais de cada publicação. Desta forma, o conteúdo disponibilizado aos leitores passa por uma curadoria dos próprios editores antes de ser listado na forma de “painéis”.

Os editores podem visualizar como os leitores interagem com o conteúdo do Destaques, em tempo real. Isso permite compreender ainda melhor o que as pessoas querem ler. Assim, veículos podem reagir rapidamente diante de temas que estão em alta, aumentar o conteúdo dessas matérias ou acrescentar painéis sobre os assuntos. Há ainda a capacidade de editar as imagens que aparecem nos painéis, fazendo isso diretamente na ferramenta de publicação. Com isso, editores do Destaques têm mais controle sobre o conteúdo – e ainda economizam tempo.

O objetivo dos painéis é permitir que as publicações consigam expressar sua voz e sua marca nos produtos Google para que o leitor reconheça mais facilmente o valor e o ponto de vista de cada publicação sobre os principais acontecimentos da atualidade.

O Destaques do Google Notícias conta também com painéis exclusivos para jornais locais. Esses veículos passam a estar na seção “Suas notícias locais” do Google Notícias. Editores do Destaques fazem uma curadoria cuidadosa do conteúdo desses painéis, ressaltando as reportagens mais importantes do dia naquela área do país e ganhando uma nova maneira de aprofundar seu relacionamento com leitores.

Para ter acesso à seção local do Google Notícias, basta clicar em “Suas notícias locais” no menu à esquerda do site news.google.com, ou navegar até a seção local do feed “Para você” no aplicativo do Google Notícias.

Google News Showcase não é o único programa de licenciamento pelo qual remuneramos veículos de notícias por seu conteúdo de alta qualidade. Web Stories e notícias em formato de áudio, ou ferramentas como o Assine com o Google, que compõem o compromisso do Google em ajudar a fortalecer o ecossistema jornalístico.

