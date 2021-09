Governo Doria processará Sikêra Júnior e Patricia Abravanel por LGBTQIA+fobia

Apoie o 247

247 - A Secretaria de Justiça de São Paulo abrirá processos administrativos contra os apresentadores Sikêra Júnior, da Rede TV!, e Patricia Abravanel, do SBT, por LGBTQIA+fobia. A intimação para uma audiência de conciliação, mediada pelo Tribunal de Justiça de SP, deve ser publicada nos próximos dias, de acordo com informação publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

O apresentador bolsonarista fez referência aos homossexuais como "raça desgraçada", durante uma transmissão do programa Alerta Nacional, em junho deste ano. "O que vou falar para o meu filho? Como falar?", disse a filha de Silvio Santos, que também debochou da sigla LGBTQIA+.

Após a repercussão negativa, Abravanel abordou o significado da sigla em seu programa e disse que "ninguém quer agredir ninguém, a gente quer aprender e crescer". Sikêra Júnior, por sua vez, pediu desculpas depois de perder anunciantes. "Preciso reconhecer que me excedi. No calor do comentário, posso ter usado palavras [de] que me arrependo", afirmou o apresentador.

