Grupo hacker bolsonarista invade sites pró-Lula e pede votos em Bolsonaro

247 - Um grupo hacker apoiador de Jair Bolsonaro (PL), identificado como "BolsonaroCyberMafia", tem intensificado os ataques a sites que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República, informa o Estado de S. Paulo.

Em agosto, a página do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) foi invadida. Em outubro, foram as páginas de Natália Bonavides (PT-RN), Benedita da Silva (PT-RJ) e Eduardo Suplicy (PT-SP). O mais recente ataque ocorreu na sexta-feira (7), contra o site do PT na Câmara, que destaca as atividades da bancada federal do partido.

Os hackers invadem os portais e substituem o conteúdo por propaganda de Bolsonaro. A prática é conhecida como “defacement”, um tipo de “pichação virtual” realizada a partir de falhas de segurança.

Também foram alvos na última semana a deputada estadual do Rio Grande do Sul Any Ortiz, eleita para a Câmara pelo Cidadania, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso.

Em 27 de setembro, o site oficial de Lula sofreu um ataque, mas de outro grupo, que inclusive já esteve envolvido em ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O conteúdo do site do ex-presidente foi trocado por uma mensagem pró-Bolsonaro com uma montagem na qual Lula aparecia preso.

