Guedes foi entregue pelo Centrão e não tem inteligência emocional para enfrentar a Câmara, diz Luis Costa Pinto

Na TV 247, o jornalista destacou que a convocação do ministro da Economia pelo plenário da Câmara dos Deputados: “teve 320 votos ‘sim’, ou seja, 200 votos além do tamanho da oposição”. Assista edit

247 - O jornalista Luis Costa Pinto, em entrevista à TV 247, afirmou que a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes , pelo plenário da Câmara dos Deputados mostra que ele foi abandonado pelo Centrão.Guedes foi convocado para se explicar após o Pandora Papers revelar a existência de uma offshore do ministro de R$ 50 milhões em um paraíso fiscal.

Luis Costa Pinto destacou que a oposição sozinha não teria força para convocar Guedes, mas que o Centrão, base de apoio do governo Jair Bolsonaro, endossou a ida do ministro ao Congresso. “A oposição de esquerda e centro-esquerda nesse Congresso atual tem 128 votos. A convocação do Paulo Guedes teve 320 votos ‘sim’. Ou seja, 200 votos além do tamanho da esquerda e centro-esquerda. O que significa isso? Significa que ele foi entregue pelo Centrão. Teve 320 votos entre 420, que era o quórum do plenário da Câmara no momento em que foi votada [a convocação]. O Paulo Guedes foi entregue pelo Centrão”.

O jornalista também lembrou que o último ministro convocado pelo plenário da Câmara foi Cid Gomes , então ministro da Educação em 2015. “E quando ele desceu do plenário ele desceu como? Demitido. Quem o convocou, quem articulou a convocação ao plenário? Eduardo Cunha. Foi ali de cima que ele [Cid Gomes] chamou o Eduardo Cunha de chantagista, então ali ele abriu um conflito. Ele foi demitido. O Paulo Guedes não tem inteligência, muito menos inteligência emocional. O Paulo Guedes é um fanfarrão, doutrinador, não tem competência econômica, é uma personalidade política desprovida de leitura política, desprovida de cultura política. O Paulo Guedes, em 2019, logo que tomou posse, não sabia sequer que o Orçamento da União tinha que ser votado no Congresso. Ele teve que ser ensinado disso”.

Questionado sobre até onde vai o “embate entre o Centrão e Paulo Guedes”, Luis Costa Pinto respondeu: ‘até a queda, a incineração do Paulo Guedes’.

