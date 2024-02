Guga Chacra, da Globo, classifica fala de Lula como antissemita e é rebatido por judeus: "conversa fiada"

Apoie o 247

247 – O correspondente internacional do Globo, Guga Chacra, atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no artigo É legítimo Lula criticar Israel por Gaza, mas antissemita comparar a Holocausto , após o líder brasileiro apontar semelhanças entre as ações do governo de Israel os métodos nazistas. "Lula deveria se concentrar apenas no que acontece em Gaza e sempre manter a postura brasileira de defender a paz e a solução de dois Estados negociada por israelenses e palestinos", escreveu o jornalista.

Imediatamente, Chacra foi rebatido por judeus, que consideram legítima a crítica feita por Lula. "Que conversa fiada! Judeus no mundo inteiro estão repetindo, como nós aqui no Rio de Janeiro, que as semelhanças são insuportáveis. E que 'para que nunca mais se repita é AGORA'”, apontou a Articulação Judaica de Esquerda. Confira:

continua após o anúncio

Que conversa fiada! Judeus no mundo inteiro estão repetindo, como nós aqui no Rio de Janeiro, que as semelhanças são insuportáveis. E que “para que nunca mais se repita é AGORA”. — Articulação Judaica de Esquerda (@AJEOficial) February 18, 2024

