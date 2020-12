Haddad acusa Estadão, assim como a Folha, de omitir feitos do PT e movimentos sociais

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais neste domingo (27) para criticar uma reportagem publicada no jornal Estado de S.Paulo que, assim como o jornal Folha de S.Paulo, ignorou os feitos das gestões petistas e dos movimentos sociais, fundamentais na ascensão de negros e pobres na medicina.

“Jornais falsificam a história, omitindo a luta do movimento negro e do movimento estudantil e a ação dos governos populares que desenharam as políticas que mudaram a educação no país: Prouni, Fundeb, Lei do Piso, Ideb, Reuni, novo Enem, SiSU, Lei de Cotas, Fies s/ fiador etc”, disse Haddad.





A reportagem do jornal Estado de S.Paulo diz que, “com mais mulheres, negros e pobres, a medicina muda o perfil”, sem resgatar as políticas públicas fundamentais nesta mudança de perfil.

A reportagem do Estado segue a mesma linha do jornal Folha, que na semana passada publicou reportagem omitindo o fato de que os governos Lula promoveram a inserção de negros nas universidades, ultilizando a palavra “década colocou negros na universidade" no título do texto, ao ínvés de atribuir à gestão petista o feito.

