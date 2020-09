Haddad compara Lula e Bolsonaro e ironiza mídia: escolha difícil

Enquanto Lula falou como estadista em pronunciamento à nação, Jair Bolsonaro mais uma vez fez o Brasil se envergonhar. Esse é o tom da mensagem publicada pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad no Twitter. Ele diz: “vale a pena comparar o pronunciamento do Lula e o do Bolsonaro. Escolha difícil” edit