Helena Chagas e Mario Vitor Santos ancoram novo programa na TV 247

Com longa trajetória no jornalismo, os dois estarão ao vivo toda terça e quinta às 10h numa conversa sobre política e mídia

247 - Em meio à efervescência do cenário eleitoral de 2022, a TV 247 estreia no Youtube nesta terça-feira, 3 de maio, um programa ancorado pelos jornalistas Helena Chagas e Mario Vitor Santos para analisar os fatos políticos e trazer apuração de qualidade duas vezes por semana.

De Brasília, Helena contará histórias dos bastidores dos três poderes enquanto informa o público a partir de um olhar ainda pouco explorado. De São Paulo, Mario Vitor será o observador frequente da mais importante eleição do País, com a profundidade analítica que já demonstra como comentarista.

Pesquisas eleitorais, crise institucional, tom crítico à mídia conservadora e memória de momentos da vida nacional e do jornalismo em meio a ela preencherão os 60 minutos de programa, tudo com alguma descontração. “Helena & Mario Vitor” acontecerá sempre ao vivo às 10h, na sequência do Bom Dia 247, toda terça e quinta.

Nascida no Rio de Janeiro, Helena Chagas foi ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social durante o governo Dilma Rousseff. Passou por veículos como O Globo, Diário de São Paulo, coordenou a TV Brasil e chefiou a sucursal de Brasília do SBT. Hoje, é consultora de comunicação, sócia no site Os Divergentes e colunista do portal Brasil 247 e comentarista na TV 247.

Mario Vitor Santos foi jornalista da Folha de S.Paulo de 1984 a 1999, onde foi diretor da Sucursal de Brasília, secretário de Redação, repórter especial, editor da "Revista da Folha" e ombudsman em dois períodos, de 1991 a 1993 e em 1997. Também foi ombudsman do portal iG e diretor-executivo da Casa do Saber. É colunista do portal Brasil 247, comentarista e apresentador do programa Forças do Brasil na TV 247.

