Helena Chagas faz menção a Tarcísio e alerta: "é bom ficar de olho. A direita tenta se rearticular"

247 - A jornalista Helena Chagas alertou nesta terça-feira (2) para a necessidade de a esquerda continuar com articulações para uma frente ampla nacional. A colunista fez uma menção ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entregou na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei propondo aumento médio de 20% no salário dos policiais civis e militares do estado.

"É bom ficar de olho. A direita tenta se rearticular. Tarcísio deu aumento de 20% ao mínimo paulista no dia em q Lula anunciou o seu. C/ Bolsonaro a tiracolo, governador foi festejado no Agrishow — o evento do agro bolsonarista do qual o governo foi praticamente expulso", escreveu a jornalista no Twitter.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o salário mínimo de R$ 1.320. O petista divulgou também a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.640.

