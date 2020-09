Ifood retira publicidade de Olavo de Carvalho e bolsonaristas tentam boicotar aplicativo

Bolsonaristas estão revoltados nas redes sociais após o aplicativo de delivery Ifood retirar anúncios do canal de Youtube do guru Olavo de Carvalho edit

247 - A militância de extrema direita Bolsonarista está revoltada nas redes sociais após o aplicativo de delivery Ifood retirar anúncios do canal de Youtube do guru Olavo de Carvalho.

Isso se deve ao fato de Olavo de Carvalho ser o mentor do clã bolsonaro e referência dos bolsonaristas.

Os extremistas pedem nas redes sociais que as pessoas desativem o aplicativo de seus celulares.

Segundo o jornal O Globo, a decisão veio após o perfil no Twitter Sleeping Giants Brasil, que atua fazendo pressão em anunciantes com o objetivo de demonetizar sites onde são divulgadas fake news e discursos de ódio, entrar em contato com o IFood e avisar a respeito do anúncio no canal de Olavo.

