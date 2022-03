Instituto Lula lança nesta quarta-feira (30) campanha de divulgação do APP iLula

Apoie o 247

Do Instituto Lula - Nesta quarta-feira (30), às 19h, o presidente do Instituto Lula, Marcio Pochmann, e o presidente do Instituto Banco Palmas, Joaquim Melo, participarão de uma mesa (física e virtual) de lançamento da campanha de divulgação do APP iLula e da parceria com o Instituto Banco Palmas para criação do iLulaLab.

O evento acontece na sede do Instituto Banco Palmas, em Fortaleza (CE), somente para convidados. Haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais dos dois Institutos. A atividade será como um “esquenta digital” direcionado a todo os interessados em baixar o novo APP iLula, a partir de 25 de abril. Acompanhe aqui.

O aplicativo

o APP iLula nasce com o propósito de reunir pessoas, projetos, pesquisas e debates sobre Soberania Digital. Ele parte do desafio de se criar uma plataforma digital, livre e soberana, que reúna interessados (de todas as faixas etárias, sociais, com conhecimento técnico ou leigo) em conhecer as ações do Instituto Lula, de parceiros e de cases no Brasil e pelo mundo no tema da inovação e tecnologia, no debate sobre geração de emprego e renda, nas mais variadas temáticas, da conjuntura presente e futura, nas oportunidades e desafios da indústria digital.

O laboratório

O iLulaLab será um laboratório (ambiente) de inovação cidadã, virtual e físico, que tem o objetivo de fomentar ações e projetos que contribuam para o desenvolvimento nacional e a redução de desigualdades em nosso país, a partir do combate à exclusão digital. Para isso, o iLulaLab terá um ambiente digital dentro do APP iLula, que será co-organizado por um “lab parceiro”, que terá três meses de atividades conjuntas, envolvendo pesquisas e ações/sugestões práticas que agreguem o debate, novas publicações, premiações, articulações, formação, entre outros, a partir do uso de novas tecnologias em um fluxo colaborativo e aberto de inovação cidadã.

Para ler mais sobre as duas iniciativas, clique aqui.

PROGRAMAÇÃO

9h às 10h - Apresentação da parceria entre Instituto Lula e Instituto Banco Palmas.

10h às 12h - Visita de conhecimento dos projetos no bairro de Palmeiras

Almoço

15h às 17h - Análise da conjuntura nacional e internacional e as alternativas para o desenvolvimento local (Marcio Pochmann)

- Exposição e venda de livros acadêmicos, cordéis, cds e outros materiais sobre o Palmeira

19h - Lançamento da campanha de divulgação do APP iLula e da parceria do Instituto Lula e Instituto Banco Palmas pra criação do iLulaLab

Abertura: Cia de Música Bate Palmas (do Conjunto Palmeira)