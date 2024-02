Internautas rejeitam discurso de Lira na abertura do legislativo

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o discurso feito por Arthur Lira (PP-AL) nesta segunda-feira (5) e acusaram o presidente da Câmara de fazer chantagem contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar estaria pressionando o chefe de Estado a demitir o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O petista teria decidido manter o titular da pasta.

De acordo com o jornalista Cesar Calejon, "Arthur Lira se acha o premiê do BR, mas não qualquer primeiro-ministro". "Algo como o Orbán. Ele ameaça em rede nacional. Com apenas 214 mil votos, Lira chantageia o presidente Lula, que teve mais de 60 milhões, persegue opositores, censura veículos de comunicação etc".

continua após o anúncio

O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "deixou Arthur Lira mal acostumado". "Não adianta o Lira espernear, precisa respeitar o voto e a divisão dos poderes. Chega de chantagens!".

Arthur Lira se acha o premiê do BR, mas não qualquer primeiro-ministro. Algo como o Orbán. Ele ameaça em rede nacional. Com apenas 214 mil votos, Lira chantageia o presidente @LulaOficial, que teve mais de 60 milhões, persegue opositores, censura veículos de comunicação etc.. pic.twitter.com/VFp77o8IZa
February 5, 2024

O presidente que deixou Arthur Lira mal acostumado perdeu, está inelegível. Não adianta o Lira espernear, precisa respeitar o voto e a divisão dos poderes. Chega de chantagens!
February 5, 2024

Arthur Lira AMEAÇANDO sem o menor constrangimento pic.twitter.com/HAhnfqP1G5
February 5, 2024

Nunca foi pelo povo! Nem do Alagoas nem do Brasil! Ele quer poder absoluto e só vota pautas do governo se LULA der tudo que ele quer! Tá na hora do povo se unir contra Arthur Lira. pic.twitter.com/Iw5YwJ9YKM
February 5, 2024

