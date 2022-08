Isolada no meio artístico, Regina Duarte toma decisão e rasga elogios ao Pantanal

Apoie o 247

247 - Após banir postagens de política em sua conta oficial, Regina Duarte exaltou a produção de Pantanal no Instagram. Em um vídeo publicado neste sábado (6), a veterana rasgou elogios à Isabel Teixeira, que é a intérprete de Maria Bruaca no folhetim de Bruno Luperi. "Ninguém faz gol sozinho!", disse ela, em parte da mensagem. A reportagem é do portal Na Telinha.

Ela publicou cenas de Maria Bruaca na novela das nove ao som da música Maria, Maria de Elis Regina. "Concordando ‘ipsis litteris' com a Patrícia Kogut e com os milhões de fãs da grande atriz que Pantanal está revelando pra nosso deleite. Parabéns elenco que nós somos que nem futebol: ninguém faz gol sozinho".

Regina Duarte referiu-se a sessão de notas dez e zeros da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Há dois dias, a jornalista deu nota máxima ao desempenho de Isabel Teixeira. "Desta vez pelas cenas de Maria Bruaca expulsa de casa em Pantanal. A atriz tem sido o grande destaque dos capítulos recentes. Que show, que prazer acompanhar o trabalho dela", publicou.

No fim de junho, a ex-atriz da Globo revelou em um vídeo no Instagram que fez uma nova conta destinada apenas para falar sobre política. Ela contou que, por ser do meio artístico, foi cobrada pelos fãs por não possuir conteúdos correlatos a sua área. Há alguns anos, Regina vem usado as redes sociais para defender os ideais conservadores e Jair Bolsonaro.

