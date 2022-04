Johnny Depp diz que fezes em cama foi um dos motivos para término com Amber

Depp destacou no depoimento de hoje que a ex-mulher foi responsável por colocar fezes na cama após uma briga do casal edit

247 - Além de afirmar que Amber Heard era agressiva durante o relacionamento e lembrar que ambos usaram drogas na festa de casamento, Johnny Depp também comentou sobre um dos motivos que causaram o fim do casamento ao ser ouvido em julgamento. As informações são do portal UOL.

Conforme adiantado ontem pelo TMZ, Depp destacou no depoimento de hoje que a ex-mulher foi responsável por colocar fezes na cama após uma briga do casal."Minha reação inicial foi rir", disse sobre as fotos apresentadas no julgamento. "Era uma coisa tão fora, tão bizarra e tão grotesca que eu só conseguia rir", concluiu segundo relato do site Insider.Na sequência do depoimento, Johnny Depp comentou sobre a justificativa apresentada por Amber Heard após o ator encontrar as fezes no lado da cama em que dormia."

Ela tentou culpar os cachorros. Eles são yorkshires pequenos e pesam cerca de 4 kg cada. Eu vivi com aqueles cachorros. Eu peguei o cocô deles. Não foram os cachorros", completou o artista.

