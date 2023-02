Jornal britânico The Guardian destaca plano golpista de Bolsonaro em manchete

Periódico relata comparecimento de Bolsonaro à reunião sobre trama para mantê-lo no poder com um golpe de Estado, que seria possibilitado a partir da prisão de Alexandre de Moraes edit

247 - O jornal britânico The Guardian destacou na manchete de seu site, nesta quinta-feira (2), o plano golpista de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) divulgado pelo senador Marcos do Val.

A dupla - e outros aliados ainda não identificados - pretendia usar o senador para grampear o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de obter alguma declaração comprometedora que levasse à prisão do ministro e abrisse as portas para um golpe de Estado, visando impedir a posse do presidente Lula (PT).

"Bolsonaro compareceu a uma reunião sobre trama para mantê-lo no poder, diz senador", afirma a manchete do jornal britânico. A linha fina acrescenta que o "senador (Marcos do Val) diz que foi convidado a induzir o Judiciário a fazer comentários comprometedores na fita enquanto Bolsonaro 'ficou em silêncio'."

