Jornalista da Jovem Pan tem canal desmonetizado no Youtube

Neto do ex-ditador João Baptista Figueiredo, o comentarista Paulo Figueiredo Filho havia defendido uma guerra civil no Brasil e não reconheceu a vitória de Lula edit

247 - Neto do ex-ditador João Baptista Figueiredo, que governou o País de 1979 a 1985, o jornalista Paulo Figueiredo Filho, da Jovem Pan, disse não ter como sustentar o seu próprio canal no Youtube.

"O YouTube acaba de desmonetizar o meu canal com quase 1 milhão de inscritos e 15 milhões de views/mês. Sem justificativa. Nunca havia tomado um stike sequer. É claro que sabemos de onde veio a ordem... Estou avaliando as medidas possíveis.

Neste ano, o jornalista estimulou uma guerra civil. Fez ataques às urnas eletrônicas e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Também afirmou que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi "sem legimitidade".

O YouTube acaba de desmonetizar o meu canal com quase 1 milhão de inscritos e 15 milhões de views/mês. Sem justificativa. Nunca havia tomado um stike sequer. É claro que sabemos de onde veio a ordem... Estou avaliando as medidas possíveis. — Paulo Figueiredo Filho (@realpfigueiredo) December 15, 2022

Bolsonaristas não reconheceram a derrota e fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

Nos últimos anos, o chefe do Executivo federal tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. O ocupante do Planalto defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

