Josias de Souza: Bolsonaro fez do Ministério seu bunker

Para o jornalista Josias de Souza, reforma ministerial de Bolsonaro criou uma linha de resistência com o centrão, o clã e os bolsonaristas radicais, no que qualificou de governo de “bunker” edit

247 - O jornalista Josias de Souza avaliou em sua coluna no UOL que Jair Bolsonaro fez “da reforma do ministério um processo de transformação do governo num bunker. Nele, ficam o presidente, os filhos, o centrão e auxiliares que se dispõem a fazer qualquer coisa para protegê-lo. No bunker também fica uma fábula que Bolsonaro chama de ‘meu Exército’".

Para Souza, Bolsonaro “rendeu-se definitivamente ao centrão”, mas “dissimulou sua fraqueza” ao demitir “de supetão o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva”.

Bolsonara, na avaliação de Josias de Souza, acreditaria na “fábula” do “meu exército” e na “lenda” do “apoio incondicional do centrão” mas, “às voltas com a síndrome do que está por vir, o presidente blinda a si mesmo. Acomoda em postos sensíveis gente que está disposta a tudo, menos contrariá-lo”.

