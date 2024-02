Judeus rebatem Dora Kramer após jornalista dizer que candidatos apoiados por Lula não terão votos da comunidade judaica

Apoie o 247

247 – A jornalista Dora Kramer tentou falar em nome da comunidade judaica para atacar o presidente Luiz Inácio da Silva, que tem se posicionado como um líder global em defesa da paz, e seu deu mal. No seu X, a jornalista afirmou que os candidatos apoiados por Lula não terão votos da comunidade judaica e foi imediatamente rebatida por judeus autênticos, que apoiam Lula justamente em razão de seus posicionamentos contrários ao genocídio em curso em Gaza e a favor da paz mundial. Confira:

Boa parte da nossa comunidade judaica elegeu Lula exatamente porque conhece e confia nas suas posições pró-paz.



Os que tendem a se isolar cada vez mais são aqueles que foram para hebraica aplaudir Bolsonaro tratar quilombolas como animais. continua após o anúncio February 16, 2024

