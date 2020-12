Juliane Furno: Folha nega a crise mundial e a agenda liberal defendida pelo próprio jornal para atacar Dilma

"Folha e sua canalhice", classificou a economista Juliane Furno sobre matéria do jornal que culpa governo Dilma pela crise econômica, mas "negam a crise mundial e a agenda liberal defendida pelo próprio jornal, que fez de uma desaceleração, uma profunda recessão pela força do ajuste" edit

247 - A economista Juliane Furno, mestre e doutora em desenvolvimento econômico na Unicamp, classificou a reportagem do jornal Folha de S. Paulo deste domingo de "canalhice" por culpar o governo da presidenta Dilma Rousseff pela crise econômica.

"Folha e sua canalhice. Para a Folha, a culpa da crise é da política expansionista do governo Dilma. Negam a crise mundial e a agenda liberal defendida pelo próprio jornal, que fez de uma desaceleração, uma profunda recessão pela força do ajuste", salientou Juliane numa sequência de três tuítes.

E acrescentou: "Enquanto Dilma e sua política econômica são citadas nominalmente, Temer e Bolsonaro apenas figuram na reportagem como governos que ensaiaram uma lenta e acidentada "recuperação".

"Por fim, para a reportagem, a pandemia da Covid-19 frustrou as expectativas de recuperação da economia brasileira, omitindo que o Brasil já estava em desaceleração no último trimestre de 2019 e em retratação no primeiro trimestre de 2020, antes da Covid, portanto", finalizou.

